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Российские заводы раньше срока изготовили элементы металлоконструкций для восстановления Крымского моста

Общество
21.10.2022 12:13
Ссылка https://kuban24.tv/item/rossijskie-zavody-ranshe-sroka-izgotovili-elementy-metallokonstruktsij-dlya-vosstanovleniya-krymskogo-mosta
Российские заводы раньше срока изготовили элементы металлоконструкций для восстановления Крымского моста
Фото t.me/rosavtodor

Металлоконструкции изготовили три российские завода с опережением графика. Об этом 21 октября сообщили в Росавтодоре.

По данным ведомства, для восстановления Крымского моста заводы изготовили более 1,2 тыс. т металлоконструкций. Из них 890 т уже доставили на производственную базу. Остальной груз поставят через два дня.

Для того, чтобы приступить к параллельным работам по монтажу пролетов, соорудили 4 стапельные площадки. На 3 из них уже приступили к сборке пролетных строений.

Для укрепления 4 пролетов понадобится более 40 т высокопрочных болтов и 10 км сварочных швов. Согласно разработанной технологии, собранные пролетные строения, со стапельных площадок доставляют к месту дальнейшей надвижки. К этому этапу строители приступят в начале ноября, сообщает Росавтодор в Telegram-канале.

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