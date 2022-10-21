По сухопутному маршруту в Крым уже проехало более 1 тыс. грузовиков

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом 20 октября сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, с 10 октября по сухопутному маршруту, запущенному после взрыва на Крымском мосту, на полуостров проехали более 1 тыс. грузовиков. При этом власти региона почти полностью решили проблему с автомобильными пробками, которые образовались после разрушения части моста.

«Проводится тщательный досмотр автотранспорта, это может создавать определенные задержки, но в целом ситуация нормализовалась», — отметил глава Крыма.

По словам Сергея Аксенова, 19-20 октября паромы перевезли в обоих направлениях 720 грузовиков, пишут «Известия».

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