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По сухопутному маршруту в Крым уже проехало более 1 тыс. грузовиков

Общество
21.10.2022 07:11
Ссылка https://kuban24.tv/item/po-suhoputnomu-marshrutu-v-krym-uzhe-proehalo-bolee-1-tys-gruzovikov
По сухопутному маршруту в Крым уже проехало более 1 тыс. грузовиков
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом 20 октября сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, с 10 октября по сухопутному маршруту, запущенному после взрыва на Крымском мосту, на полуостров проехали более 1 тыс. грузовиков. При этом власти региона почти полностью решили проблему с автомобильными пробками, которые образовались после разрушения части моста.

«Проводится тщательный досмотр автотранспорта, это может создавать определенные задержки, но в целом ситуация нормализовалась», — отметил глава Крыма.

По словам Сергея Аксенова, 19-20 октября паромы перевезли в обоих направлениях 720 грузовиков, пишут «Известия».

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