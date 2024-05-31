Российские военные отразили массированную атаку ВСУ, нацеленную на Новороссийск

Ночью на побережье Черного и Азовского морей системы ПВО перехватили и уничтожили 5 противокорабельных ракет и 25 беспилотников.

Неспокойная ночь была у жителей Новороссийска. ВСУ снова совершили террористическую атаку с применением беспилотников на город-герой.

«Около 1:00 в городе включили сирены. На Владимировском посту перекрыли въезд и выезд из города. Примерно через полтора часа, когда атака была отражена, сигнал воздушной опасности отменили. Местные жители не сомневаются в наших военных, чувствуют сегодня себя спокойно и прогуливаются по набережной», — рассказывает корреспондент Яна Анненкова.

По предварительным данным, повреждений и пострадавших нет, сообщил мэр Новороссийска Андрей Кравченко.

«Сейчас ведутся поиски места падения сбитых украинских беспилотников, работают специальные службы», — говорит глава Новороссийска.

Также в Темрюкском районе в ходе атаки БПЛА произошло возгорание на нефтебазе.

«Сообщается, что огнем были охвачены три цистерны с горючим. На месте работали сотрудники МЧС. В районе 6:00 пожар был полностью ликвидирован. Два сотрудника нефтебазы получили легкие травмы. Их доставили в ЦРБ и оказали необходимую медицинскую помощь. Сейчас они восстанавливаются дома», — сообщает корреспондент Максим Шабалда.

По словам жителей ближайшего поселка, система ПВО не утихала здесь долгое время.

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