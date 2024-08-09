Российские военные 9 августа продолжили отражение атаки ВСУ на Курскую область

Украинские войска атаковали территорию Курской области утром 6 августа. В приграничной зоне на территории региона уже более 3 суток продолжаются ожесточенные бои.

Российские военные 9 августа продолжили отражать атаку ВСУ на Курскую область. За прошедшие сутки украинским военным противостояли подразделения войск «Север» и подошедшие резервы. Удары по противнику наносили артиллерия и армейская авиация. Российские военные пресекли рейды противника вглубь территории Курской области.

Живую силу и технику ВСУ уничтожали на западной окраине Суджи и около населенных пунктов Гоголевка, Никольский, Дарьино и Меловой. Ракетные войска и авиация продолжают наносить удары по резервам противника в Сумской области.

Всего с начала атаки на Курскую область ВСУ потеряли 945 человек и 102 единицы бронетехники.

«Операция по уничтожению формирований ВСУ в Курской области продолжается», — сообщает Министерство обороны РФ.

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