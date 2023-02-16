Российские власти рассматривают вопрос поддержки детей бойцов ЧВК
Политика
16.02.2023 16:46
Об этом 16 февраля рассказал президент РФ Владимир Путин во время встречи с уполномоченной по правам ребенка Марией Львовой-Беловой.
В разговоре с главой государства детский омбудсмен обратила его внимание на то, что дети сотрудников частных военных компаний не получает социальных гарантий, которые есть у детей военных Вооруженных сил Минобороны РФ. По ее мнению, это несправедливо.
«Рассматриваем этот вопрос. Так что вы попали прямо в точку, и все ваши предложения по этому направлению просто сформулируйте. Мы учтем их при принятии решений», — цитирует Путина RT.
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