Российские ученые разработали модель генератора для зарядки гаджетов от городского шума

Модель наногенератора, которую можно использовать для зарядки гаджетов от городского шума, представили ученые Южного Федерального университета в Ростове-на-Дону.

Наногенераторы созданы на основе углеродных нанотрубок, легированных азотом. Трубки преобразовывают деформации и вибрации городского шума, движений и разговора человека в электроэнергию.

«Такие генераторы станут новыми источниками автономного питания для носимой и персональной электроники: электронных часов, телефонов, наушников и прочего», — сообщили в пресс-службе ЮФУ.

Сообщается, что наногенераторные зарядные устройства будут работать автономно, не требуя подзарядки. Исследования ученые начали еще в 2006 году, но до сих пор не могли подобрать подходящий материал для реализации проекта.

По словам руководителя проекта Марины Ильиной, классические пьезокерамические структуры не подходят. Они хрупкие и, как правило, токсичные, так как в составе есть свинец. Пьезоэлектрические полупроводниковые наноструктуры, такие как оксид цинка и нитрид галлия, имеют недостаточно высокое значением пьезоэлектрического модуля,чтобы эффективно преобразовывать энергию.

«Результаты исследования показывают, что легированные азотом углеродные нанотрубки являются превосходным кандидатом для разработки высокоэффективных наногенераторов», — цитирует Ильину ТАСС.

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