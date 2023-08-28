Российские истребители развернули два беспилотника ВВС США над Черным морем

По данным Минобороны РФ, вечером 28 августа средства контроля воздушного пространства ВКС России зафиксировали полет двух беспилотников, осуществляющих разведку в районе Крыма.

В небо подняли два российских истребителя из состава дежурных сил ПВО для противодействия ведению разведки и пресечения возможного нарушения госграницы РФ.

«В результате действий дежурных сил ПВО разведывательные беспилотные летательные аппараты ВВС США MQ-9 «Reaper» и RQ-4 «Global Hawk» изменили направление полета и покинули районы ведения воздушной разведки», — сообщает Минобороны РФ.

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