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Российские истребители развернули два беспилотника ВВС США над Черным морем

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/rossijskie-istrebiteli-razvernuli-dva-bespilotnika-vvs-ssha-nad-chernym-morem
Российские истребители развернули два беспилотника ВВС США над Черным морем
Российские истребители развернули два беспилотника ВВС США над Черным морем

По данным Минобороны РФ, вечером 28 августа средства контроля воздушного пространства ВКС России зафиксировали полет двух беспилотников, осуществляющих разведку в районе Крыма.

В небо подняли два российских истребителя из состава дежурных сил ПВО для противодействия ведению разведки и пресечения возможного нарушения госграницы РФ.

«В результате действий дежурных сил ПВО разведывательные беспилотные летательные аппараты ВВС США MQ-9 «Reaper» и RQ-4 «Global Hawk» изменили направление полета и покинули районы ведения воздушной разведки», — сообщает Минобороны РФ.

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