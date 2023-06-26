Российские истребители перехватили три британских самолета ВВС над Черным морем

Воздушные цели, приближающиеся к государственной границе России, обнаружили средства контроля воздушного пространства.

Для опознавания целей и недопущения нарушителей на территорию страны в воздух подняли два истребителя Су-27. Экипажи идентифицировали воздушные цели как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 и два многоцелевых истребителя «Тайфун» ВВС Великобритании.

«При приближении российских истребителей иностранные военные самолеты выполнили разворот от границы. Нарушения государственной границы РФ не допущено. Полет российских истребителей выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с самолетами иностранного государства», — сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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