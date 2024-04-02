Российские гребцы не примут участие в Олимпийских играх в Париже

Такое решение принял тренерский штаб сборной России по гребному спорту совместно с выступающими на соревнованиях спортсменами.

Согласно общему решению, российские гребцы в этом году не будут принимать участие в отборочных соревнованиях и Олимпийских играх, которые пройдут в Париже. Спортсмены из России не согласны принимать обязательные условия, обозначенные Международным Олимпийским комитетом и Международной федерацией гребного спорта.

Члены президиума федерации гребного спорта РФ поддержали такое решение на заседании 2 апреля.

«Сложившаяся в данный момент ситуация противоречит всем спортивным нормам и законам. Спортсмены очень чувствительно и болезненно реагируют на все заявления, высказывания и дополнительные условия», — сказал глава ФГСР Алексей Свирин.

Он уточнил, что российские гребцы согласны соревноваться на международных турнирах только на общих основаниях, актуальных для спортсменов из всех других стран, сообщает пресс-служба федерации гребного спорта России.

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