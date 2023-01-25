Российские депутаты разрешили себе отчитываться о доходах в обезличенном виде

Госдума 25 января приняла закон о публикации деклараций депутатов и сенаторов в обезличенном виде без персональных данных с 1 марта текущего года.

Согласно документу, в сети будет размещаться только обобщенная, статистическая информация о предоставлении депутатами сведений о доходах и расходах. Поправки были внесены главой комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым и сенатором Андреем Клишасом.

«В сети Интернет не будут размещаться персональные данные, только обобщенная, статистическая информация о предоставлении депутатами соответствующих сведений и исполнении ими законодательства о противодействии коррупции. Такую норму предлагается распространить также на депутатов Госдумы и сенаторов», — сказал Крашенинников.

При этом он подчеркнул, что для депутатов и сенаторов сохраняются все механизмы подачи деклараций.

«Хочу подчеркнуть, что все существующие механизмы подачи деклараций, состав сведений, проверки и тому подобное — все остается для депутатов и сенаторов без изменения. Нет речи об уменьшении контроля», — цитирует Крашенинникова пресс-служба Госдумы.

В законе имеется ряд поправок. В частности, о возможности для муниципальных и региональных депутатов, осуществляющих полномочия на непостоянной основе, не предоставлять декларации. Также об основании снять полномочия с депутатов, которые отсутствуют на заседаниях законодательного органа региона шесть месяцев подряд без уважительных причин.

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