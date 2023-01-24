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Депутатов Госдумы РФ обязали уведомлять руководство о поездках за границу

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/deputatov-gosdumy-rf-obyazali-uvedomlyat-rukovodstvo-o-poezdkah-za-granitsu
Депутатов Госдумы РФ обязали уведомлять руководство о поездках за границу
Фото Романа Сорокина, «Кубань 24»

Постановление приняли на пленарном заседании 24 января.

Согласно документу, депутаты Думы должны будут в письменной форме уведомлять комиссию по мандатным вопросам о выезде за пределы России. Исключения составляют служебные командировки. Наказание за нарушение регламента при этом не предусматривается.

Кроме того, члены Совета Госдумы, председатели комитетов и комиссий будут предупреждать о планируемом выезде напрямую спикера палаты, сообщает РИА «Новости».

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