Депутатов Госдумы РФ обязали уведомлять руководство о поездках за границу

Постановление приняли на пленарном заседании 24 января.

Согласно документу, депутаты Думы должны будут в письменной форме уведомлять комиссию по мандатным вопросам о выезде за пределы России. Исключения составляют служебные командировки. Наказание за нарушение регламента при этом не предусматривается.

Кроме того, члены Совета Госдумы, председатели комитетов и комиссий будут предупреждать о планируемом выезде напрямую спикера палаты, сообщает РИА «Новости».

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