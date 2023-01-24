Депутатов Госдумы РФ обязали уведомлять руководство о поездках за границу
Политика
24.01.2023 16:57
Постановление приняли на пленарном заседании 24 января.
Согласно документу, депутаты Думы должны будут в письменной форме уведомлять комиссию по мандатным вопросам о выезде за пределы России. Исключения составляют служебные командировки. Наказание за нарушение регламента при этом не предусматривается.
Кроме того, члены Совета Госдумы, председатели комитетов и комиссий будут предупреждать о планируемом выезде напрямую спикера палаты, сообщает РИА «Новости».
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