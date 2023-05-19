Российские банки направили просьбу в Минобороны о доступе к реестру электронных повесток

Российские банки не попали в список на предоставление доступа к единому реестру военнообязанных и дополнительному реестру повесток. Поэтому у них нет возможности осуществлять нормы недавно принятого закона об электронных повестках — отказывать уклонистам от призыва в получении кредитов.

Председатель Национального совета финансового рынка Андрей Емелин сообщил, что по этому вопросу направят письмо в Министерство цифрового развития, которое отвечает за создание реестра военнообязанных. Он отметил, что участников рынка беспокоит не только доступ к новым реестрам, но и то, как корректно отказывать в кредитах уклонистам от призыва.

В своем обращении НСФР просит о предоставлении доступа участникам рынка к такой информации, как даты направления и вручения повестки, а также начала действия ограничительных мер. Направлено предложение предоставлять кредитным организациям доступ к единому реестру на 60 секунд и без получения предварительного согласия гражданина.

Также глава НСФР подчеркнул, что, кроме самого доступа к реестрам, кредиторам нужно брать оттуда достаточно данных для проверки информации о потенциальных заемщиках с перечнем получателей повесток. Он добавил, что у банков должна быть возможность «пакетных» запросов информации по списку клиентов, чтобы все заявки на кредиты можно было проверять в автоматическом режиме, сообщает РБК.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Владимир Путин подписал закон о едином реестре военнообязанных и электронных повестках, согласно которому ввели временные ограничения для уклонистов.