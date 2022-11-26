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Российская армия отразила атаки ВСУ на Донецком направлении

Политика
26.11.2022 14:55
Ссылка https://kuban24.tv/item/rossijskaya-armiya-otrazila-ataki-vsu-na-donetskom-napravlenii
Российская армия отразила атаки ВСУ на Донецком направлении
Фото t.me/mod_russia

Об отражении контратак украинских войск в районах населенных пунктов Белогоровка, Яковлевка и Клещеевка сообщили 26 ноября в Минобороны России.

Уничтожено до 70 украинских военнослужащих, 3 танка, 2 боевые бронированные машины, сообщается в сводке военного ведомства.

Кроме того, на Купянском направлении ВС РФ предотвратили попытку противника атаковать в направлении населенного пункта Новоселовское в ЛНР. Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, 1 бронеавтомобиль и 3 пикапа.

Также ВС России не дали ВСУ вернуть утраченное положение на Южно-Донецком направлении в районах Новомихайловки и Никольского в ДНР. Ударами артиллерии и действиями штурмовых групп подразделения ВСУ были отброшены на исходные позиции, сообщает RT.

На Красно-Лиманском направлении противник был отброшен на исходные позиции в районе населенных пунктов Коломыйчиха и Площанка в ЛНР. Потери ВСУ составили более 40 военнослужащих убитыми и ранеными, 3 боевые машины пехоты и 2 автомобиля. Еще до 40 военнослужащих, 1 танк, 2 боевые машины пехоты и 5 пикапов Украина потеряла в районе населенного пункта Времевка.

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