Россельхознадзор выявил канал поставок поддельной красной икры из Ставрополя в Краснодар

Северо-Кавказское межрегиональное управление Россельхознадзора с помощью данных системы «Меркурий» в феврале выявило факт фальсификации икры горбуши в Ставрополе.

Специалисты установили, что предприниматель 14 февраля оформил производственный сертификат на 25 кг соленой икры горбуши. При этом в качестве сырья для производства продукта использовалось 24 кг структурированной лососевой икры и 1 кг зернистой икры лососевых рыб фирмы «Сделано в море».

Структурированная икра — это икорная масса из поврежденных некондиционных икринок и пищевых добавок. В качестве добавок используют желирующие агенты, загустители, красители, усилители вкуса и консерванты. Икорную массу перемешивают в однородную смесь, потом придают форму шариков с оболочкой. Получившийся продукт практически невозможно отличить от натуральной икры. Однако это не настоящая икра горбуши, а сам факт вводит потребителей в заблуждение, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Северо-Кавказского межрегионального Управления Россельхознадзора.

Поддельную икру направили через фирму-посредника в Краснодар. За внесение заведомо ложных сведений о происхождении продукции регистрация уполномоченного лица ИП в системе «Меркурий» приостановлена. Фирме вынесли предостережение.

Также информацию направили в ГУ МВД по Ставропольскому краю и в Южное межрегиональное управление Россельхознадзора для предотвращения дальнейшей реализации фальсифицированной продукции.

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