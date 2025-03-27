Россельхознадзор выдал лицензию ферме альпака в Горячем Ключе

Инспекторы Южного межрегионального управления Россельхознадзора в марте провели оценку соответствия лицензионным требованиям фермы альпака в Горячем Ключе.

По результатам оценки Россельхознадзор выдал ферме бессрочную лицензию на содержание животных. Информацию внесли в Реестр лицензий.

С 1 января 2022 года работа зоопарков без лицензии не допускается. Лицензирование должны пройти все юрлица и ИП, которые содержат зверей для демонстрации в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях и океанариумах, сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», первую на Кубани ферму альпака открыли под Горячим Ключом. Помимо альпака, на ферме живут бараны, козы, пони, мары и кролики, а также есть ламы сури. Их всего две в России, и обе — на Кубани.

Читайте также: в 2024 году Россельхознадзор проверил 24 зоопарка, цирка, зоотеатра, дельфинария и океанариума в Краснодарском крае. В результате проверок установили 13 организаций, которые работали без лицензии. Уточняется, что по два зоопарка расположены в Горячем Ключе и Новороссийске, четыре зоопарка и океанариум — в Анапе, зоотеатр и зоопарк — в Сочи, зоопарки в селе Бжид Туапсинского района и в Ейске.

Подпишись, здесь всегда интересно.