Более 10 зоопарков и океанариумов на Кубани работали без лицензии

С начала года Россельхознадзор проверил 24 зоопарка, цирка, зоотеатра, дельфинария и океанариума в Краснодарском крае.

В результате проверок установили 13 организаций, которые работали без лицензии.

Уточняется, что по два зоопарка расположены в Горячем Ключе и Новороссийске, четыре зоопарка и океанариум — в Анапе, зоотеатр и зоопарк — в Сочи, зоопарки в селе Бжид Туапсинского района и в Ейске.

«В отношении организаций принимаются меры в пределах компетенции. Кроме того, сведения об осуществлении ими деятельности без специального разрешения переданы в органы внутренних дел и прокуратуру Краснодарского края», — сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Читайте также: полицейские забрали обезьяну у уличного фотографа в Сочи.