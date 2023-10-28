Россельхознадзор: в рисе возле Полтавского полигона нашли свинец и мышьяк

На основании обращений жителей в сентябре специалисты Россельхознадзора взяли пробы частей растений в рисовых чеках возле мусорного полигона в станице Полтавской Красноармейского района.

В результате, исследования показали, что в рисе сырце превышены допустимые показатели свинца и мышьяка.

«Превышение показателей тяжелых металлов в неочищенном рисе возможно, зачастую тяжелые металлы накапливаются в шелухе и после проведения очистки, шлифовки и других мероприятий по производству крупы риса показатели приходят в норму», — уточнили в пресс-службе Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

В отличие от сырца, при выпуске готовой крупы риса, каждая партия проходит лабораторные исследования. В готовой крупе превышения показателей тяжелых металлов ранее выявлено не было.

«После уборки урожая, на основании полученных экспертиз, управлением Россельхознадзора данный рис был изъят из оборота, полностью исключено движение продукции со склада, угрозы попадания риса на прилавки нет», — добавили в региональном управлении Россельхознадзора.

Сейчас идет расследование, выясняются все обстоятельства случившегося. К расследованию привлекли ученых из Федерального научного центра риса.

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