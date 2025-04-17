Россельхознадзор планирует победить борщевик при помощи новой разработки

Специалисты ведомства разрабатывают средство, которое поможет значительно сократить распространение борщевика Сосновского.

«Наш институт занимается разработкой биопестицида на натуральных основах грибов, которые подавить очень сложно, потому что корни глубокие. То есть верх можем пока уничтожить, низ пока не можем», — рассказал руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергей Данкверт в интервью телеканалу «Россия 24».

По словам Данкверта, победить опасное растение при помощи новой разработки планируют уже в этом году.

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