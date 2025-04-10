На юге России нашли сорняк, который может разрушать фундамент зданий

В России выявили Европейское гибридное растение «Богемская рейнутрия», которое из-за мощной корневой системы способно разрушать фундаменты домов.

По словам главного научного сотрудника Главного ботанического сада имени Цицина РАН Юлии Виноградовой, гибрид появился спонтанно — изначально в естественном ареале существовали только Сахалинская и Японская рейнутрия, которые выращивали в ботанических садах Голландии и Великобритании.

«Там те виды, которые в естественном ареале друг с другом рядом близко не растут и гибридов не образуют, именно там они образовали гибрид «Богемская рейнутрия». Вот этот спонтанно сформировавшийся гибрид начал захватывать сначала Европу, а сейчас появился уже и у нас», — рассказала сотрудница ботанического сада.

В основном сорняк появляется и распространяется на юге России, в основном в Кисловодске. Выкопать это растение лопатой невозможно, но оно способно разрушать фундаменты домов, чем причиняет неудобства при строительстве.

«В Европе при строительстве домов сначала обследуют территорию, если выявлена рейнутрия, то стоимость строительства сразу увеличивается на 5%, потому что строители сначала должны освободить почву от этого растения», — сказала Виноградова.

Она также отметила, что ученые уже начали борьбу с рейнутрией — чтобы выкопать каждое растение, будут загонять экскаватор, сообщает РИА «Новости».

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