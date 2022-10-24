Росреестр выдает выписки пострадавшим от падения Су-34 в Ейске в приоритетном порядке

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Региональное управление Росреестра выдало жильцам пострадавшей многоэтажки на улице Коммунистической уже более 370 выписок о зарегистрированных правах и основных характеристиках объектов. Все документы формируют в кратчайшие сроки.

«По запросу органов государственной власти Краснодарского края и органов местного самоуправления территориальным управлением ведомства ведется работа по выдаче сведений ЕГРН. Организованы консультации по вопросам восстановления документов на недвижимость, а также снятия с кадастрового учета и прекращения прав на утраченное жилье», — сообщил руководитель Управления Росреестра по Краснодарскому краю Олег Скуфинский.

Актуальные выписки из ЕГРН нужны для начисления выплат при полной или частичной потере имущества, а также для восстановления утраченных документов. Выплаты гражданам предоставляют по поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева.

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