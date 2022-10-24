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Росреестр выдает выписки пострадавшим от падения Су-34 в Ейске в приоритетном порядке

Общество
24.10.2022 11:37
Ссылка https://kuban24.tv/item/rosreestr-vydaet-vypiski-postradavshim-ot-padeniya-su-34-v-ejske-v-prioritetnom-poryadke
Росреестр выдает выписки пострадавшим от падения Су-34 в Ейске в приоритетном порядке
Фото tssonline.ru

Региональное управление Росреестра выдало жильцам пострадавшей многоэтажки на улице Коммунистической уже более 370 выписок о зарегистрированных правах и основных характеристиках объектов. Все документы формируют в кратчайшие сроки.

«По запросу органов государственной власти Краснодарского края и органов местного самоуправления территориальным управлением ведомства ведется работа по выдаче сведений ЕГРН. Организованы консультации по вопросам восстановления документов на недвижимость, а также снятия с кадастрового учета и прекращения прав на утраченное жилье», — сообщил руководитель Управления Росреестра по Краснодарскому краю Олег Скуфинский.

Актуальные выписки из ЕГРН нужны для начисления выплат при полной или частичной потере имущества, а также для восстановления утраченных документов. Выплаты гражданам предоставляют по поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева.

Читайте также: выплату в 10 тыс. рублей получили 319 пострадавших при крушении Су-34 в Ейске.

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