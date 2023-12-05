Росптицесоюз: производители очень стараются ограничить рост цен на яйца

Для ограничения роста цен на продукцию и наращивание производства компании принимают все возможные меры.

«Птицеводы озабочены небольшим дисбалансом на рынке продукции птицеводства и ростом цен, и со стороны птицеводов принимаются все меры по выполнению этих поручений правительства. Мы понимаем озабоченность правительства и принимаем все возможные меры», — сказала директор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева.

По данным Росстата, с начала года куриное мясо подорожало на 30,19%, яйца — на 36,63%. В Минсельхозе уточняют, что рост цен обусловлен значительным увеличением спроса, поэтому выработан комплекс мер, направленный на поддержку производителей и увеличение предложения на внутреннем рынке.

С основными производителями согласовали план по дополнительному наращиванию объемов производства. По итогам года прогнозируют сохранение положительной динамики. Кроме того, планируют расширить направления целевого использования льготных инвестиционных кредитов для бройлерных производств.

Также ведут работу по стимулированию производителей и торговых сетей заключать долгосрочные договоры поставок. Такая мера позволит обеспечить определенные объемы продукции и цены на нее, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», временно ограничить наценку на куриные яйца предложила ФАС ретейлерам.