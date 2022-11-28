Росприроднадзор: ущерб от разлива нефтепродуктов в морпорту Сочи превысил 3,5 млн рублей
Происшествия
28.11.2022 18:15
В Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора от капитана морского порта Сочи поступила информация о загрязнении акватории нефтепродуктами.
Специалисты выехали на место и установили, что площадь загрязнения превышает 40 тыс. кв. м. Эксперты отобрали пробы воды и провели лабораторные исследования полученных образцов.
Установили, что морю причинен ущерб на сумму более 3,5 млн рублей. В ведомстве устанавливают лиц, допустивших загрязнение акватории морпорта, сообщает пресс-служба Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи в акватории морского порта произошел разлив топлива.
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