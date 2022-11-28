Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Росприроднадзор: ущерб от разлива нефтепродуктов в морпорту Сочи превысил 3,5 млн рублей

Происшествия
28.11.2022 18:15
Ссылка https://kuban24.tv/item/rosprirodnadzor-ushherb-ot-razliva-nefteproduktov-v-morportu-sochi-prevysil-3-5-mln-rublej
Росприроднадзор: ущерб от разлива нефтепродуктов в морпорту Сочи превысил 3,5 млн рублей
Фото пресс-службы Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора

В Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора от капитана морского порта Сочи поступила информация о загрязнении акватории нефтепродуктами.

Специалисты выехали на место и установили, что площадь загрязнения превышает 40 тыс. кв. м. Эксперты отобрали пробы воды и провели лабораторные исследования полученных образцов.

Установили, что морю причинен ущерб на сумму более 3,5 млн рублей. В ведомстве устанавливают лиц, допустивших загрязнение акватории морпорта, сообщает пресс-служба Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи в акватории морского порта произошел разлив топлива.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Зима близко: на следующей неделе в Краснодарский край придет похолодание
Зима близко: на следующей неделе в Краснодарский край придет похолодание
Под Краснодаром столкнулись иномарка и «шестерка», погибли парень и девушка
Под Краснодаром столкнулись иномарка и «шестерка», погибли парень и девушка
Краснодарская компания обещает европейцам бесплатные обогреватели за извинения перед Россией
Краснодарская компания обещает европейцам бесплатные обогреватели за извинения перед Россией
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Как экологично утилизировать мусор?
  2. Казнить можно казнить: в обращении с пленными укронацисты берут пример с гитлеровцев
  3. ФК «Краснодар» вышел в верхнюю сетку плей-офф Кубка России
  4. В Сочи мужчина упал с высоты и застрял между забором и бетонной конструкцией
  5. «Погода будет сложной»: в Краснодарский край придут похолодание и сильный ветер
  6. В Сочи завершили ремонт участка трассы А-147 около Батумского шоссе
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях