Росприроднадзор: ущерб от разлива нефтепродуктов в морпорту Сочи превысил 3,5 млн рублей

Фото пресс-службы Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора

В Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора от капитана морского порта Сочи поступила информация о загрязнении акватории нефтепродуктами.

Специалисты выехали на место и установили, что площадь загрязнения превышает 40 тыс. кв. м. Эксперты отобрали пробы воды и провели лабораторные исследования полученных образцов.

Установили, что морю причинен ущерб на сумму более 3,5 млн рублей. В ведомстве устанавливают лиц, допустивших загрязнение акватории морпорта, сообщает пресс-служба Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи в акватории морского порта произошел разлив топлива.