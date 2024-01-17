Росприроднадзор требует от НЗТ возместить 900 тыс. рублей ущерба Черному морю

Инспекторы Роспотребнадзора в декабре прошлого года проводили проверку в «Новороссийском зерновом терминале».

Специалисты обнаружили, что вода у одного из причалов загрязнена зерновой пылью. На этом месте было пришвартовано судно SANTA CRUZ, которое предназначалось для перевозки зерна. Пыль образовалась в результате отгрузки — она осела на поверхность акватории Черного моря. Площадь загрязнения — 42,5 кв. м.

Попыток очистки акватории компания не предпринимала. По расчетам специалистов, ущерб Черному морю составил 908 тыс. 382 рубля. Требование о возмещении направили ответственному юридическому лицу, сообщает пресс-служба Росприроднадзора.

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