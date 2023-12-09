Росприроднадзор: канализационные стоки загрязняют реку Кубань в Краснодаре

О загрязнении реки Кубань на территории Краснодара не первый год говорят местные жители и специалисты. В связи с этим в Росприроднадзор поступает множество жалоб.

Специалисты федеральной службы прокомментировали ситуацию с загрязнением Кубани, отметив, что занимаются вопросом организации отвода ливневых сточных вод в приоритетном порядке.

«Только в 2023 году нашей службой проведено несколько выездных обследований Кубани в районе проблемных ливневых водовыпусков. В адрес руководства города было направлено семь предостережений. Материалы обследований переданы в прокуратуру с целью оказания поддержки в решении проблемы», — заявили в ведомстве.

В мэрии Краснодара предоставили информацию, что сейчас в городе более 1,5 тыс. км сетей ливневой канализации на 533 участках улично-дорожной системы. Эта информация есть на интерактивной карте.

Специалисты администрации Краснодара выявили 121 незаконное подключение к канализации. Из них 84 перекрыли.

На данный момент планируется строительство новых и реконструкция существующих очистных сооружений. Проект находится на рассмотрении министерства ТЭК и ЖКХ Кубани.

При этом в Росприроднадзоре заявили, что проводимых мероприятий недостаточно, и неочищенные сточные воды продолжают поступать в реку Кубань.

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