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Росприроднадзор: строители нанесли серьезный вред природе Туапсинского района

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/rosprirodnadzor-stroiteli-nanesli-sereznyj-vred-prirode-tuapsinskogo-rajona
Росприроднадзор: строители нанесли серьезный вред природе Туапсинского района
Фото t.me/admtuapse

О том, что водоохранной зоне и берегу Черного моря в Туапсинском районе нанесен серьезный вред, сообщила 20 сентября руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

По ее словам, при строительных работах и из-за размещения отходов морю, почве и растительному миру нанесен ущерб.

«Полностью уничтожен рост сосны пицундской, занесенной в Красную книгу. Отобрали для исследования необходимые пробы, определили площадь уничтоженной почвы, класс опасности и объем размещенных отходов, оцениваем масштаб экологического вреда», — написала глава ведомства в своем Telegram-канале.

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