Росприроднадзор проверит качество воды после повреждения канализации во время стихии в Туапсинском районе

Росприроднадзор проводит мониторинг природной воды в акватории Черного моря в Туапсинском районе, пострадавшем после сильных дождей.

В поселке Тюменском Небугского сельского поселения частично разрушилась централизованная система водоотведения долиной более 800 м.

Инспекторы Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора совместно со специалистами экоаналитической лаборатории мониторят состояние воды в акватории Черного моря и реки Казачка. Отобраны пробы для определения влияния сточных вод на качество воды.

В случае, если концентрация вредных веществ превысит предельно допустимые показатели, примут решение о расчете причиненного вреда водному объекту и направят материалы в правоохранительные органы, сообщает пресс-служба Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора.

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