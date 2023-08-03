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Росприроднадзор проверит качество воды после повреждения канализации во время стихии в Туапсинском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/rosprirodnadzor-proverit-kachestvo-vody-posle-povrezhdeniya-kanalizatsii-vo-vremya-stihii-v-tuapsinskom-rajone
Росприроднадзор проверит качество воды после повреждения канализации во время стихии в Туапсинском районе
Фото пресс-службы Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора

Росприроднадзор проводит мониторинг природной воды в акватории Черного моря в Туапсинском районе, пострадавшем после сильных дождей.

В поселке Тюменском Небугского сельского поселения частично разрушилась централизованная система водоотведения долиной более 800 м.

Инспекторы Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора совместно со специалистами экоаналитической лаборатории мониторят состояние воды в акватории Черного моря и реки Казачка. Отобраны пробы для определения влияния сточных вод на качество воды.

В случае, если концентрация вредных веществ превысит предельно допустимые показатели, примут решение о расчете причиненного вреда водному объекту и направят материалы в правоохранительные органы, сообщает пресс-служба Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора.

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