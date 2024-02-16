Росприроднадзор: причина белых пятен в море в Новороссийске — медузы

Жители Новороссийска обнаружили белые пятна в Черном море в районе Волочаевского пляжа.

Специалисты Росприроднадзора провели исследования морской воды. Выяснилось, что белые пятна, напугавшие местных жителей, — скопления медуз. Загрязнения акватории Черного моря в районе Волочаевского пляжа вредными веществами не выявили.

«Кроме того, информацию о скоплении медуз подтвердили сотрудники юридического лица, осуществляющего хозяйственную деятельность в указанном районе. Таким образом, оснований для принятия мер административного реагирования не установлено», — цитирует пресс-службу Росприроднадзора «Ъ-Кубань».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», мэрия Новороссийска уточнит источник пятен в море у Росприроднадзора. В мэрии подчеркнули, что море — федеральный объект, именно поэтому его контролирует Росприроднадзор,