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Мэрия Новороссийска уточнит источник пятен в море у Росприроднадзора

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/meriya-novorossijska-utochnit-istochnik-pyaten-v-more-u-rosprirodnadzora
Мэрия Новороссийска уточнит источник пятен в море у Росприроднадзора
Фото t.me/novorab_official

Жители города-героя 13 февраля заметили белые пятна в море в районе Суджукской косы, а также куски мазута на пляже в Алексино.

В администрации Новороссийска заявили, что информацию о неизвестных пятнах передали в Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора, чтобы установить их источники.

В мэрии также подчеркнули, что море — федеральный объект, именно поэтому его контролирует Росприроднадзор, сообщает «Ъ-Кубань».

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