Росприроднадзор не смог взыскать с минтранса Кубани 151 млн рублей за сухогруз

Судно Roksolana 2 прибыло в порт Новороссийска в декабре 2013 года. Из-за долгов владельца сухогруз арестовали, чтобы продать на торгах. Однако в 2017 году судно затонуло после пожара.

В октябре прошлого года капитан порта Новороссийск направил требование в администрацию Краснодарского края для удаления затонувшего сухогруза из Цемесской бухты. Установили, что судно проржавело и в морскую воду произошел выброс вредных веществ: железа и нефтепродуктов.

Специалисты Росприроднадзора пришли к выводу, что за негативное воздействие на окружающую среду ответственно министерство транспорта Краснодарского края из-за непринятия необходимых мер. Ведомство направило в суд иск к минтрансу на 151 млн рублей.

Арбитражный суд Краснодарского края, рассмотрев иск Росприроднадзора, не нашел доказательств, что вред окружающей сред был причинен из-за бездействия сотрудников регионального минтранса. С 2013 по 2022 год удалить судно из моря должны были владелец сухогруза и администрация морпорта. В обязанности краевых властей это не входило. В связи с этим суд отказал Росприроднадзору во взыскании 151 млн рублей с минтранса.

В июне Министерство транспорта России включило Roksolana 2 в перечень затонувшего имущества для удаления. Для этого региональным властям выделят субсидию из федерального бюджета, сообщает «Ъ-Кубань».

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