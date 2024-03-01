Росприроднадзор не смог возместить ущерб за затонувший в Новороссийске сухогруз

Речь идет о судне Roksolana 2, которое ушло под воду в морском порту Новороссийска в 2014 году.

По данным Росприроднадзора, из-за утечки нефтепродуктов с затонувшего сухогруза и коррозии Черному морю был причинен ущерб в 151 млн рублей. Ведомство планировало взыскать эту сумму с министерства транспорта Краснодарского края. По мнению специалистов Росприроднадзора, региональный минтранс не выполнил свои обязательства по удалению затонувшего сухогруза из моря.

Арбитражный суд Краснодарского края отказал природоохранному ведомству во взыскании ущерба с министерства транспорта Кубани. Суд пришел к выводу, что Росприроднадзор не смог доказать причастность минтранса к загрязнению Черного моря. Установлено, что с 2013 по 2022 год ответственность по удалению судна лежала на владельце сухогруза и администрации морпорта Новороссийска.

Росприроднадзор подал апелляцию, но Пятнадцатый арбитражный суд оставил это решение без изменения. Сведения об этом содержатся в картотеке суда, сообщает «РБК Краснодар».

Читайте также: Росприроднадзор требует от НЗТ возместить 900 тыс. рублей ущерба Черному морю в Новороссийске. Специалисты обнаружили, что вода у одного из причалов загрязнена зерновой пылью. На этом месте было пришвартовано судно SANTA CRUZ, которое предназначалось для перевозки зерна. Пыль образовалась в результате отгрузки — она осела на поверхность акватории Черного моря. Площадь загрязнения — 42,5 кв. м.