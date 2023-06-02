Росприроднадзор нашел нарушения на полигоне ТБО в Белореченском районе

Южное управление Росприроднадзора провело плановую проверку на полигоне АО «Крайжилкомресурс» в Белореченске.

Специалисты выявили 42 нарушения — на полигоне более чем в два раза превышена проектная вместимость, отсутствуют нормативы образования и лимиты на их размещение. Кроме того, отходы загрязняли подземные водные горизонты, а в теле полигона нашли отходы, которые запрещены к захоронению.

«Крайжилкомресурс» выписали предписание об устранении нарушений. Материалы дела направили в суд для рассмотрения вопроса о приостановке деятельности компании, сообщает Южное межрегиональное управление Росприроднадзора в Telegram.

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