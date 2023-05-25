Кондратьев поручил начать реконструкцию Белореченского полигона не позднее 1 сентября

Такую задачу губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поставил 25 мая на совещании по обращению с бытовыми отходами.

Гендиректор АО «Крайжилкомресурс» Геннадий Быков доложил главе региона, что проект реконструкции Белореченского полигона уже подготовили. Специалисты провели общественные слушания и корректировку планов. Сейчас проект реконструкции проходит экспертизу в Росприроднадзоре.

Губернатор поручил регоператору начать реконструкцию мусорного полигона в Белореченском районе не позднее 1 сентября этого года.

«Это достаточный срок для прохождения всех необходимых подготовительных процедур», — отметил Кондратьев.

Белореченский полигон принимает отходы из четырех муниципалитетов и уже практически полностью исчерпал свой ресурс, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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