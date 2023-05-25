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Для движения мусоровозов в обход станицы Полтавской построили временный мост

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/dlya-dvizheniya-musorovozov-v-obhod-stanitsy-poltavskoj-postroili-vremennyj-most
Для движения мусоровозов в обход станицы Полтавской построили временный мост
Фото пресс-службы администрации Сочи

Об этом 25 мая сообщил гендиректор компании «ВиваТранс» Андрей Половинкин на краевом совещании по обращению с бытовыми отходами, которое провел губернатор Вениамин Кондратьев.

Инвестор рассказал, что для движения мусороуборочной техники на полигон в обход станицы Полтавской уже построили временный мост. Сейчас объект проходит экспертизу. После получения положительного заключения экспертов перед мостом обустроят примыкание к основной дороге.

По словам Половинкина, мусоровозы планируют пустить в обход станицы Полтавской уже через 2 месяца.

«В мой адрес продолжают поступать многочисленные жалобы по работе полигона в станице Полтавской. Еще в январе я обещал, что инициирую его закрытие, если объект и дальше продолжит работать ненадлежащим образом», — сказал Кондратьев.

Глава региона отметил, главная задача регоператора сейчас — убрать мусоровозы с улиц Полтавской, решив этот вопрос в интересах местных жителей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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