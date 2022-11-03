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Росприроднадзор: двое из четырех выброшенных дельфинарием в Крыму дельфинов спасены

Происшествия
03.11.2022 08:54
Ссылка https://kuban24.tv/item/rosprirodnadzor-dvoe-iz-chetyreh-vybroshennyh-delfinariem-v-krymu-delfinov-spaseny
Видео t.me/radionovasg

Инспекторы Росприроднадзора выехали на место происшествия в Севастополе.

«Вчера в Черное море были безжалостно выброшены четыре дельфина. Ситуация дикая. Предположительно, произошел спор между Коктебельским и Севастопольским дельфинариями. Руководство последнего регулярно проигрывает суды и решило просто-напросто выпустить дельфинов в море, подвергнув жизни млекопитающих огромному риску. Двое из них прибились к берегу — наши специалисты погрузят их на спецтранспорт и отправят в Коктебель», — написала в своем Telegram-канале руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

По ее словам, двух других дельфинов сейчас разыскивают. Животные чипированные, что облегчит специалистам их поиск в море. Светлана Радионова также добавила, что на месте находится тренер Коктебельского дельфинария.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Крыму пытаются спасти 4 погибающих в море дельфинов, которых выбросил хозяин дельфинария.

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