Росприроднадзор: двое из четырех выброшенных дельфинарием в Крыму дельфинов спасены
Инспекторы Росприроднадзора выехали на место происшествия в Севастополе.
«Вчера в Черное море были безжалостно выброшены четыре дельфина. Ситуация дикая. Предположительно, произошел спор между Коктебельским и Севастопольским дельфинариями. Руководство последнего регулярно проигрывает суды и решило просто-напросто выпустить дельфинов в море, подвергнув жизни млекопитающих огромному риску. Двое из них прибились к берегу — наши специалисты погрузят их на спецтранспорт и отправят в Коктебель», — написала в своем Telegram-канале руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.
По ее словам, двух других дельфинов сейчас разыскивают. Животные чипированные, что облегчит специалистам их поиск в море. Светлана Радионова также добавила, что на месте находится тренер Коктебельского дельфинария.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Крыму пытаются спасти 4 погибающих в море дельфинов, которых выбросил хозяин дельфинария.
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