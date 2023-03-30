Роспотребнадзору не удалось оштрафовать Сочинский нацпарк за выпуск итальянской осы

Итальянскую осу или торимуса специалисты нацпарка Сочи выпустили в апреле 2021 года для борьбы с вредителем — каштановой орехотворкой.

За нарушение закона «Об особо охраняемых природных территориях» Роспотребнадзор оштрафовал руководство нацпарка на 300 тыс. рублей. Согласно этому закону, выпуск живых организмов в целях их акклиматизации на территории нацпарков, запрещен. Кроме того, ведомство ссылалось на мнение экспертов, утверждающих, что расселение итальянской осы может привести к труднопрогнозируемым, в том числе крайне негативным, последствиям.

Нацпарк оспорил это решение в суде. Лазаревский районный суд отменил постановление Роспотребнадзора, ссылаясь на невозможность применения в нацпарке иных способов уничтожения вредителя. Оса торимус — это природный враг каштановой орехотворки и единственное насекомое, чьи личинки могут проникнуть под твердую оболочку яиц орехотворки и уничтожить личинок. Торимуса выпустили после получения заключения ФБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт лесоводства» об отсутствии иных способов уничтожения орхотворки. Таким образом, нацпарк выполнил требование Минприроды РФ — выпуск торимуса был согласован. Краснодарский краевой суд оставил без изменений это решение.

Торимус — не первый энтомофаг, которого используют в Сочи. Так, для борьбы с тисо-спмшитовой огневкой боролись с помощью китайского эулофида.

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