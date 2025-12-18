Роспотребнадзор выявил высокое содержание хлора в бассейне КубГУ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в ноябре взял пробы воды и провел лабораторное исследование.

Специалисты выявили в пробах воды из бассейна КубГУ высокий уровень хлора.

Управление Роспотребнадзора вынесло учебному заведению предостережение, на основании которого воду должны поменять, продезинфицировать и сообщить об этом. В настоящее время информации о замене не поступало, сообщил интернет-порталу «Кубань 24» Роспотребнадзор Краснодарского края.

