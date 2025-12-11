Роспотребнадзор опроверг информацию о распространении сверхагрессивного гриппа

Информация о том, что в России распространился новый «агрессивный» штамм гриппа, который переносится тяжело и не восприимчив к вакцинации, недостоверна. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Ранее в СМИ появилась информация о росте числа заболевших гриппом, от которого не защитила вакцинация.

«Официальных данных, подтверждающих какую-либо циркуляцию «нового, сверхагрессивного, мутировавшего варианта, невосприимчивого к вакцинации», информацию о котором распространило электронное СМИ, на текущий момент нет», — сообщили в ведомстве.

По информации Роспотребнадзора, в России не зафиксировано увеличения госпитализаций больных с тяжелой формой гриппа, а число заболевших среди привитых составляет 0,02%, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае не выявили массовых случаев заражения гриппом и ОРВИ. Уровень заболеваемости значительно ниже среднего, сообщили в краевом управлении Роспотребнадзора.

