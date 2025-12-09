Роспотребнадзор: на Кубани уровень заболеваемости гриппом ниже среднего

По данным на 9 декабря, в Краснодарском крае не выявлено массовых случаев заражения гриппом и ОРВИ. Уровень заболеваемости значительно ниже среднего.

В краевом управлении Роспотребнадзора сообщили, что в регионе зарегистрировано 2 тыс. 574 случая заболевания ОРВИ, в т. ч. 164 случая гриппа, что ниже среднемноголетнего уровня в 6,4 раза. Больше всего заболевших старше 15 лет, это 70 % от всех случаев.

В основном крае отмечаются заболевания вирусами негриппозной этиологии. Это риновирусы, аденовирусы.

Жителям Кубани рекомендовали в случае заболевания оставаться дома и обратиться в медицинское учреждение. Также не следует отводить в школу и детский сад ребенка, если у него появились симптомы ОРВИ, в том числе поднялась температура.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», прививочная кампания в регионе уже завершилась. Прививку против гриппа сделали более 3,3 млн человек, из них более 2,4 млн — взрослые.

