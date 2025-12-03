Более 2,3 тыс. случаев заболевания ОРВИ и гриппом выявили за неделю на Кубани

Об эпидситуации по гриппу и ОРВИ и ходе прививочной кампании в регионе 3 декабря рассказали в управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

За неделю на территории региона зафиксировали 2 тыс. 326 случаев заболевания ОРВИ, в том числе 84 случая заболевания гриппом. Отмечается, что заболеваемость ниже эпидемического порога в 7,5 раз. Более 70 % случаев ОРВИ приходятся на жителей края старше 15 лет.

В основном заболеваемость обусловлена вирусами негриппозной этиологии. В их числе риновирусы, вирусы парагриппа и аденовирусы.

Прививочная кампания в регионе уже завершилась. Прививку против гриппа сделали более 3,3 млн человек, из них более 2,4 млн — взрослые, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

