Роспотребнадзор: в РФ есть риск распространения нового варианта омикрон-штамма COVID-19

Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила о сравнительно быстром распространении по миру нового варианта омикрон-штамма коронавируса, получившего название EG.5.

Специалисты ВОЗ отнесли его к категории VOI (варианты, представляющие интерес). До этого он был в категории VUM (варианты, находящиеся под наблюдением). Главная особенность EG.5 — наличие дополнительной аминокислотной мутации F456L в шиповом белке.

EG.5 несет дополнительную аминокислотную мутацию F456L в шиповом белке. По оценкам ВОЗ, из-за преимущества в некоторых характеристиках, этот подвариант коронавируса может вызвать рост заболеваемости и стать доминирующим в отдельных странах или во всем мире, сообщает ТАСС.

В России пока зафиксировали только 17 случаев заболевания EG.5. Это 0,24% от всех случаев инфицирования в период с апреля по август.

«В настоящее время в РФ вариант EG.5 пока не получил широкого распространения, однако риски осложнения эпидемиологической ситуации по COVID-19, связанные с его распространением существуют», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Симптомы у нового варианта омикрона, такие же, как у других штаммов: насморк, кашель боль в горле, лихорадка. При этом EG.5 может лучше уклоняться от выработанного иммунитета в человеческом организме.

Читайте также: Всемирная организация здравоохранения 5 мая объявила о завершении пандемии коронавируса. По данным ВОЗ, пандемия коронавируса в мире длилась 1 тыс. 150 дней. За это время из-за COVID-19 скончались не менее 20 млн человек, несмотря на то, что по официальным умерли около 7 млн человек.