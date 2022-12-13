Роспотребнадзор: свиной грипп выявили в 82 регионах РФ

В ведомстве сообщили, что в 82 регионах выявлен штамм гриппа A (H1N1)-2009. Также фиксируют штаммы гриппа A(H3N2) и B.

Сейчас доля вирусов продолжает увеличиваться и уже составляет 52,5%.

Среди вирусов, не относящихся к гриппу, наиболее высокой остается доля риновирусов — 9,7%, РС-вирусов — 9,3%, метапневмовирусов — 7,2% и сезонных коронавирусов — 5,3%. По сравнению с предыдущей неделей показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом вырос на 35,4%.

«Наиболее высокие показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом фиксируются в Тюменской области, Ямало-Ненецком АО, Республике Саха (Якутия), Астраханской области, Чукотском АО, Республике Коми, Ханты-Мансийском АО, Республике Бурятия, Костромской и Вологодской областях», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Всего в России от гриппа вакцинировались почти 52% населения — 74 млн человек, сообщает ТАСС.

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