Роспотребнадзор: случаев заражения поедающей мозг амебой в России не выявили
В Южной Корее выявили первый случай заражения амебой вида Неглерия Фоулера.
Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA) выявило заражение этой амебой у погибшего от менингита головного мозга пациента, вернувшегося недавно из-за границы.
По словам руководителя Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора Александра Семенова, в России не выявлено случаев заражения «поедающей мозг» амебой Неглерия Фоулера.
Специалист уточнил, что заражение происходит во время купания, особенно если прыгать в воду ногами вперед и не закрывать при этом нос. После того, как амеба попадает в организм, она начинает питаться нервной тканью и по обонятельному нерву продвигается к мозгу.
Летальность от этого заболевания 97%. Болезнь не передается от человека к человеку, сообщает RT.
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