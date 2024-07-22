Роспотребнадзор: рисков завоза и распространения вируса Чандипура в России нет

Ранее в СМИ появилась информация, что в Индии стал активно распространяться вирус Чандипура.

Известно, что от Чандипура в Индии погибли по меньшей мере 16 человек, заболели 50 жителей.

В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что россиянам не нужно опасаться, что болезнь завезут в страну.

«В РФ рисков завоза и распространения вируса Чандипура нет. Комары, являющиеся переносчиками заболевания, не обитают на территории России», — уточнили в ведомстве.

Вирус Чандипура — это редкое заболевание, переносчиками которого являются комары. Симптомами болезни являются повышение температуры тела, головная боль, мышечная слабость. На сегодняшний день все случаи зарегистрированы только в Индии.

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