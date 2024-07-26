Роспотребнадзор: риски распространения лихорадки Оропуш в РФ исключены

Минздрав Бразилии 26 июля сообщил о первых жертвах лихорадки Оропуш — умерли две девушки.

Оропуш — это тропическая вирусная инфекция, которая передается человеку через укусы комаров. Ее симптомы похожи на признаки лихорадки Денге (передается от животных к человеку через укус членистоногих): у человека появляется боль в мышцах, озноб, скованность суставов, головная боль, тошнота и рвота, чувствительность к свету. Длится все это при заражении Оропуш от трех до шести дней. В тяжелых случаях может возникнуть осложнение — менингит.

В Бразилии с начала года зафиксировали более 7 тыс. случаев заражения лихорадкой Оропуш.

В Роспотребнадзоре сообщили, что распространение инфекции в России исключено, так как в стране нет векторов трансмиссии (резервуаров и источников инфекции).

«Кроме того, комары-переносчики заболевания Aedes serratus и Culex quinquefasciatus не распространены на территории России», — цитирует сообщение федеральной службы ТАСС.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что рисков завоза и распространения вируса Чандипура в России нет.