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Роспотребнадзор: пробы воды в бассейне в Сочи, где отравились дети-спортсмены, не соответствуют нормам

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/rospotrebnadzor-proby-vody-v-bassejne-v-sochi-gde-otravilis-deti-sportsmeny-ne-sootvetstvuyut-normam
Роспотребнадзор: пробы воды в бассейне в Сочи, где отравились дети-спортсмены, не соответствуют нормам
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Специалисты Роспотребнадзора отобрали и проверили пробы воды из бассейна в Лазаревском районе, после посещения которого госпитализировали спортсменов из Москвы.

По результатам проверки выяснили, что две их четырех отобранных проб не соответствуют по гигиеническим нормативам. Сейчас самочувствие больных оценивается как удовлетворительное, сообщила замруководителя управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Надежда Перякина.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», инцидент произошел 17 августа в санатории на улице Авроры в Лазаревском районе. Группа спортсменов из Москвы — 14 детей и 7 сопровождающих тренеров — сходили в бассейн и сауну в санатории, а позже пожаловались на недомогание, кашель и слабость. Группу из 10 спортсменов госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Медики диагностировали у них «Отравление парами хлора». По факту отравления детей в санатории прокуратура организовала проверку.

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