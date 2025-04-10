Роспотребнадзор признал пляжи Сочи, Геленджика и Туапсе безопасными для купания

Курортные территории от Сочи до Новороссийска оказались вне зоны риска перед началом летнего сезона.

По результатам анализов, взятых на Черноморском побережье, ведомство не выявило несоответствий по качеству атмосферного воздуха, морской воды и песка.

Роспотребнадзор провел более 2,8 тыс. исследований рыбной продукции, выловленной в Черном море. Рыбу, устрицы и мидии проверяют по четырем показателям, в том числе и на бензапирен.

Всего ведомством отобрано около 17 тыс. проб и проведено свыше 52 тыс. исследований объектов окружающей среды, рыбы и морепродуктов. Также ведомство обследовало 150 пляжей Анапы и Темрюкского района.

«Каждый пляж обследовался в период с февраля по апрель 2025 года, было отобрано более 8 тыс. проб и проведено более 17 тыс. исследований. На сегодняшний день на всех пляжах выявлены отклонения от нормативов. В морской воде акватории пляжей в зоне ЧС в Анапе и Темрюкском районе периодически также выявляются отклонения», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

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