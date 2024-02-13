Роспотребнадзор приостановил продажу минеральной воды «Джермук» из Армении

Об этом стало известно 13 февраля. Реализацию отдельных партий минеральной воды «Джермук» приостановили для проверки на безопасность.

Роспотребнадзор принял такое решение после того, как житель Владикавказа получил ожог пищевода при употреблении минеральной воды «Джермук» 12 февраля, сообщает ТАСС.

Воду «Джермук» производят в одноименном городе-курорте в Армении. Продукт импортируют в около 40 стран мира, в том числе США и Европу.

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