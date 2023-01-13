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Краснодарский край вошел в топ-5 регионов по производству минеральной воды в 2022 году

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/krasnodarskij-kraj-voshel-v-top-5-regionov-po-proizvodstvu-mineralnoj-vody-v-2022-godu
Краснодарский край вошел в топ-5 регионов по производству минеральной воды в 2022 году
Фото congerdesign, pixabay.com

Объем производства минеральной воды на Кубани за прошлый год составил 70,7 млн литров.

Краснодарский край по этому показателю занял пятое место. Лидером стал Ставропольский край — 425,6 млн л. Второе место у Карачаево-Черкессии — 402,1 млн л.

«Более года назад стартовала маркировка минеральной воды, и уже есть значительные результаты: производители наращивают объемы производства, а нелегальный бизнес выходит из тени. Этот показатель и дальше будет расти благодаря поэтапному внедрению маркировки в отрасли», — сказала руководитель управления безакцизной пищевой продукции ЦРПТ Юлия Кузьмина.

Она также отметила, что маркировка минеральной воды не повлияла на ее цену, как и в других категориях товаров, сообщает «РБК Краснодар».

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