Краснодарский край вошел в топ-5 регионов по производству минеральной воды в 2022 году
Объем производства минеральной воды на Кубани за прошлый год составил 70,7 млн литров.
Краснодарский край по этому показателю занял пятое место. Лидером стал Ставропольский край — 425,6 млн л. Второе место у Карачаево-Черкессии — 402,1 млн л.
«Более года назад стартовала маркировка минеральной воды, и уже есть значительные результаты: производители наращивают объемы производства, а нелегальный бизнес выходит из тени. Этот показатель и дальше будет расти благодаря поэтапному внедрению маркировки в отрасли», — сказала руководитель управления безакцизной пищевой продукции ЦРПТ Юлия Кузьмина.
Она также отметила, что маркировка минеральной воды не повлияла на ее цену, как и в других категориях товаров, сообщает «РБК Краснодар».
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