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Роспотребнадзор отменил ПЦР-тест на COVID-19 для прибывающих из-за рубежа непривитых россиян

Общество
20.10.2022 20:27
Ссылка https://kuban24.tv/item/rospotrebnadzor-otmenil-ptsr-test-na-covid-19-dlya-pribyvayushhih-iz-za-rubezha-neprivityh-rossiyan
Роспотребнадзор отменил ПЦР-тест на COVID-19 для прибывающих из-за рубежа непривитых россиян
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Обязательную сдачу теста на коронавирус для прибывающих из-за границы непривитых граждан РФ отменяют с 21 октября.

Соответствующее постановление, подписанное главой Роспотребнадзора Анной Поповой, разместили на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ вносит изменения в постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 марта 2020 года. Согласно поправкам, обязательный ПЦР-тест на наличие коронавирусной инфекции для непривитых граждан РФ, прибывающих из-за рубежа, отменен. Ранее граждане РФ должны были сдать ПЦР в течение трех дней со дня прибытия в Россию. Постановление не распространялось на тех, кто сделал прививку в течение последних 12 месяцев или перенес коронавирус в последние полгода.

Также согласно постановлению, для иностранцев и лиц без гражданства остается необходимость лишь заполнить анкету пребывающего на территорию РФ. Им не нужно сдавать ПЦР по прибытии в Россию и соблюдать режим изоляции до получения результатов. Документ расширяет практику выборочного тестирования на COVID-19 не только на аэропорты, но и на все пункты пропуска через границу России.

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