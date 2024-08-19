Роспотребнадзор: оспа обезьян не грозит жителям РФ с традиционными ценностями

С начала 2024 года в странах Африки выявили свыше 17 тыс. случаев заражения оспой обезьян. В последние недели всплеск заболевания инфекцией зафиксировали в разных странах мира.

Ситуацию с возможной угрозой распространения оспы обезьян в России прокомментировала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Учитывая особенность путей распространения оспы обезьяны, я абсолютно уверена, что в РФ с ее традиционными ценностями это заболевание неопасно», — сказала она.

По словам Поповой, в РФ выявили всего три случая завозной оспы, однако специалисты смогли предотвратить распространение инфекции. Для борьбы с болезнью в России эффективно выстроили систему тестов, сообщает телеканал «360» со ссылкой на издание Life.

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